Biskup Krzysztof Włodarczyk prosi młodych, by nie rezygnowali z lekcji religii

W liście, który jest odczytywany w niedzielę w kościołach diecezji bydgoskiej, biskup Krzysztof Włodarczyk napisał do młodych: „Życie duchowe, odkrywanie Bożej Mądrości jest nieodzownym elementem rozwoju i wspomaga kształtowanie w sobie człowieka w pełni dojrzałego i odpowiedzialnego”.

Zwrócił się też do rodziców: „Nie pozwólcie zabrać swoim dzieciom tego tak istotnego wymiaru naszego człowieczeństwa”.Oto cały fragment listu, skierowany do dzieci, młodzieży i rodziców:„Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież po upragnionych wakacjach powróciły do szkół, by na nowo zdobywać mądrość, mam nadzieję, że także tę o której mowa w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego proszę, nie rezygnujcie z udziału w lekcjach religii. Życie duchowe, odkrywanie Bożej Mądrości jest nieodzownym elementem rozwoju i wspomaga kształtowanie w sobie człowieka w pełni dojrzałego i odpowiedzialnego. Drodzy rodzice, nie pozwólcie zabrać swoim dzieciom tego tak istotnego wymiaru naszego człowieczeństwa. Świat potrzebuje Waszego świadectwa wiary i przynależności do Chrystusa.Początek roku szkolnego kieruje nasze myśli także w stronę studentów, którzy już za chwilę staną u bram swoich uczelni. I dla Was wzywam Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego. Niestety, zbyt mała liczba kleryków zmusiła mnie do przeniesienia naszego bydgoskiego seminarium do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Mam jednak wielką nadzieję, że przeniesione seminarium (nie zlikwidowane) szybciej niż może nam się wydawać powróci do Bydgoszczy. W związku z tym proszę o jeszcze gorliwszą i nieustanną modlitwę o nowe i święte powołania. Niech każda parafia, wspólnota codziennie wyprasza u Najwyższego i Wiecznego Kapłana łaskę nowych i gorliwych powołań do kapłaństwa. Przy tej okazji pragnę podkreślić, że klerycy kształcący się w Poznaniu nie stracą kontaktu z diecezją. Swoje praktyki, posługi i święcenia nadal będą odbywać na terenie diecezji w naszej bydgoskiej katedrze.