Nowe tory, przystanki kolejowe i przejazdy. Jedzie pociąg z Torunia do Chełmży

Linia kolejowa Toruń-Chełmża uruchomiona została w niedzielę (4 września) po gruntownej modernizacji. W nowym rozkładzie jest 15 par pociągów relacji Toruń-Grudziądz w dni powszednie i dziewięć w weekendy.

Linia 207 Toruń-Malbork - przez Grudziądz - jest jedną z kluczowych dla kolejowego ruchu lokalnego w naszym regionie. Modernizacja kosztowała 190 mln zł. Dzięki niej na 20-kilometrowym odcinku Toruń Wschodni – Chełmża pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 120 kilometrów na godzinę (pasażerskie; towarowe do 80 km na godz.).- Poza generalnym remontem samego torowiska przeprowadzona została głęboka modernizacja przystanków kolejowych w Łysomicach i Grzywnie, a przystanek w Ostaszewie Toruńskim przeniesiono bliżej centrum miejscowości – informuje Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka. - Zbudowano też przystanek na toruńskim osiedlu Jar oraz przebudowano towarzyszącą infrastrukturę techniczną i przejazdy kolejowo-drogowe. Od lipca trwają procedury odbiorowe dotyczące wykonanych robót.Jednocześnie Urząd Marszałkowski finalizuje postępowanie przetargowe dotyczące zakupu pięciu nowoczesnych, czteroczłonowych pociągów elektrycznych - z klimatyzacją i 150 miejscami siedzącymi każdy. Będą kosztowały blisko 180 milionów złotych. Rozstrzygnięcie przetargu - za tydzień.Jak informują urzędnicy, w Kujawsko-Pomorskiem p 25 proc. - w stosunku do sytuacji sprzed pandemii - wzrosła liczba pasażerów korzystających z regionalnej oferty kolejowej - o aż 25 proc.