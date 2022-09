Dożynki w Złotnikach Kujawskich. Swojskie klimaty i promocja ekologii [zdjęcia]

Polskie Radio PiK wybrało się na dożynki w Złotnikach Kujawskich. W programie znalazły się występy ludowe, animacje dla dzieci, były też przysmaki serwowane przez koła gospodyń wiejskich. Finał imprezy to koncert grupy Enej, ale nie zapominajmy, że przy okazji dożynek realizowany jest także projekt „Ekologiczna Gmina".

Złotniki Kujawskie to kolejny przystanek na trasie akcji, pt. „Ekologiczna gmina". Przypomnijmy, że projekt ten realizuje Polskie Radio PiK wspólnie z Gazetą Pomorską i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Podczas pikników, festynów i dożynek rozmawiamy m.in. o programach „Czyste Powietrze” , „Eko Klimat” oraz „Agroenergia”. Plan był taki, że odwiedzimy 10 wybranych gmin, weźmiemy udział 10 gminnych wydarzeniach i udało się go zrealizować. Zbliżamy się już do końca listy miejscowości. Złotniki Kujawski i Strzelce Dolne (zapraszamy na Święto Śliwki 4 września, w niedzielę) to już ostatnie ekologiczne spotkania w terenie.Jak zawsze zapraszamy do odwiedzania stoiska WFOŚiGW w Toruniu oraz zapoznania się, a może nawet skorzystania z programów: „Ciepłe Mieszkanie”, „Czyste Powietrze”, „Czyste Powietrze+”, „Eko Klimat” oraz „Agroenergia”.Projekt „Ekologiczna gmina” sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, realizującego programy „Ciepłe Mieszkanie”, „Czyste Powietrze”, „Czyste Powietrze+”, „Eko Klimat” oraz „Agroenergia”.