Premier w regionie: w Bydgoszczy z szachistami, w Żalnie z mieszkańcami [wideo]

- Zrobię wszystko, żeby polskie szachy mogły rozkwitać - powiedział w Bydgoszczy premier Mateusz Morawiecki. Po uroczystości na Starym Rynku szef rządu był gościem otwarcia Enea Ekstraligi Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach 2022. Później pojechał do Żalna, by spotkać się z mieszkańcami.

W Bydgoszczy, podczas otwarcia Enea Ekstraligi Drużynowych Mistrzostw Polski w Szachach 2022, premier Mateusz Morawiecki wręczył ogromny bukiet róż Monice Soćko, która trzy dni temu w Pradze zdobyła tytuł indywidualnej mistrzyni Europy w szachach. Pogratulował też sukcesów wszystkim polskim szachistom.- Na ręce pana Jana Krzysztofa Dudy gratulacje dla wszystkich panów, na ręce pani Moniki Soćko gratulacje dla wszystkich naszych wspaniałych pań, naszych arcymistrzyń, które na tych trudnych polach walki międzynarodowej starają się rozsławiać imię polskich szachów i udaje się to wam znakomicie, bo ostatnie lata to znakomite lata polskich szachów. Ze swojej strony chce powiedzieć, że zrobię wszystko, by polskie szachy mogły rozkwitać, a polscy szachiści mogli korzystać przynajmniej z takich dobrych pomocy, a wiem, że one także są potrzebne, jak nasi - wasi konkurenci międzynarodowi.Turniej szachowy potrwa w Bydgoszczy do 11 września.W Żalnie (powiat tucholski) szef polskiego rządu spotkał się z mieszkańcami - przyszło ich kilkuset - i odpowiadał na pytania. Premier podkreślił, że jego rząd mimo kryzysu jest wiarygodny i pomaga najbardziej potrzebującym. Odniósł się również do tematu zniszczeń podczas nawałnicy w 2017 roku. Powiedział między innymi, że wtedy rząd zdał egzamin z pomocy i dotrzymał słowa. Pojawiła się również głośna ostatnio kwestiaodszkodowania, którego rząd polski domaga się od Niemiec.Więcej w materiałach Elżbiety Rupniewskiej (Bydgoszcz) i Marcina Dolińskiego (Żalno).