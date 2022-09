Od 50 lat pływają, nurkują i czyszczą dno Brdy. Końca tej pracy nie widać! [zdjęcia]

Jubileuszowy, 50. Spływ Płetwonurków Brdą odbywał się w bydgoskiej Smukale. Jak zawsze chodziło o sprzątanie dna rzeki zaśmiecanego systematycznie przez mieszkańców. Na akcję przyjechało ponad 100 płetwonurków z całej Polski.

- Z Kalisza, z Piły, z Łodzi, oczywiście z Bydgoszczy najwięcej. Kontynuujemy te spływy od 1971 roku, kiedy to po raz pierwszy PTTK Perkoz Eltra wpadło na pomysł i zorganizowało te wpływy. Przez te 50 lat, ten odcinek Brdy, około 7 kilometrowy między Smukałą, mostem Witolda Pileckiego, został już bardzo mocno oczyszczony, a jednak co roku znajdujemy nowe śmieci. Myślę, że w tym roku również. Spływy będę trwały tak długo, jak długo znajdziemy chociaż jednego śmiecia - mówi Jan Kwiatoń z Bydgoskiego Regionalnego Klubu Eksploracyjnego ERKA.- Moim marzeniem jest dopłynąć do końca i nie znaleźć śmieci - mówił płetwonurek z Piły, który w bydgoskiej akcji uczestniczy od lat 70.Niestety, i tym razem uczestnicy przeżyli szok. Odpadów było bardzo dużo. Płetwonurkowie wyciągali z wody, tradycyjnie, opony, wyposażenie mieszkań, części garderoby, a nawet...silniki od motocykla.Jubileuszowy spływ płetwonurków udało się zorganizować dzięki wsparciu z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jak zwykle były nagrody dla płetwonurków, którzy wyłowili najwięcej śmieci. Były też jubileuszowe wspomnienia uczestników, którzy mogą pochwalić się najdłuższym stażem.