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2022-09-02, 12:10 Redakcja

Арт-клуб Мудрість допомагає знайти сенс життя та уникнути ізоляції

Мистецький клуб «Мудрість» відвідав Національний музей у Торуні / фото. Facebook
Мистецький клуб «Мудрість» відвідав Національний музей у Торуні / фото. Facebook
Торуньський Штаб Допомоги Україні відкрив новий проект – Арт-клуб «Мудрість», призначений для осіб від 50 років.

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Метою клубу є об’єднання людей у цей тяжкий для них час, допомога в адаптації до нових умов життя.

За словами очільника Мистецького Клубу Людмили Кобзар, цей простір має допомогти людям віднайти сенс життя, уникнути ізоляції і дати відчуття єдності. Проте, найважливішою є допомога Україні, її захисникам і цивільним. І саме з цією метою прийнято рішення підготувати до ярмарку і аукціону 50 робіт членів клубу, виконаних вручну.

Мистецький клуб «Мудрість» відвідав торуньський Краєзнавчий Музей, що існує з 1861 року і знаходиться під захистом UNESCO. Члени клубу оглянули виставку унікальних вітражів, картин і скульптур.

Тільки протягом липня Торуньський Штаб Допомоги Україні надав пакети допомоги 136-м родинам, кожна з яких зареєстрована в рамках однієї із категорій, що потребують допомоги.
Нагадуємо, що Куявсько-Поморський Дім Український готовий допомагати біженцям і Українцям, що залишаються в країні. Він знаходиться за адресою вул. Єзуїтська 5, номер телефону: 667 467 150
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