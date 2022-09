Konferencja marszałka: transport kolejowy, sprawa hematologii i wieści z Książnicy

Uruchamiana w najbliższą niedzielę (4 września) zmodernizowana linia kolejowa Toruń Wschodni - Chełmża, nowe zakupy taboru kolejowego i zorganizowany od podstaw oddział hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym były tematami konferencji prasowej marszałka Piotra Całbeckiego.

190 milionów złotych kosztowała rewitalizacja 20-kilometrowej linii kolejowej Toruń Wschodni - Chełmża. Pierwsze pociągi pojadą tą trasą w najbliższą niedzielę (4 września). Przeprowadzono nie tylko generalny remont całego torowiska, ale również zmodernizowano przystanki kolejowe w Łysomicach i Grzywnie. Przystanek w Ostaszewie Toruńskim został przeniesiony bliżej centrum miejscowości i wybudowano nowy na toruńskim osiedlu Jar. Przebudowano też towarzyszącą infrastrukturę techniczną i przejazdy kolejowo-drogowe. Dzięki tej modernizacji pociągi pasażerskie na trasie Toruń - Grudziądz przez Chełmżę, będą mogły wkrótce rozwijać prędkość do 120 km/h, a towarowe - do 80 km/h.Na tym nie koniec dobrych wiadomości. Marszałek Całbecki poinformował też, że przekaże 7 mln złotych Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Toruniu na doposażenie oddziału hematologii w niezbędny sprzęt. Kolejnym krokiem będzie uruchomienie procedur przeszczepowych szpiku i stworzenie banku tkanek.Podczas konferencji dziennikarze dowiedzieli się też, że Książnica Kopernikańska przygotowuje się do kolejnej rozbudowy – powstanie nowe skrzydło biblioteczne z wolnym dostępem do księgozbioru i miejscem na ekspozycję cennych ksiąg, przechowywanych obecnie w magazynach.