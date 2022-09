Bydgoska Pesa nagrodzona za wkład w rozwój komunikacji w Częstochowie [wideo]

Co roku Częstochowa nagradza osoby, instytucje i firmy, które wzbogacają jej potencjał i przyczyniają się do kreowania pozytywnego wizerunku miasta. A dodajmy, że po ulicach Częstochowy jeździ obecnie 17 nowoczesnych tramwajów wyprodukowanych w Bydgoszczy. Wśród nich jest 10 nowych Twistów 2.0 za ponad 90 mln zł.

Podczas uroczystej gali nagrodę z rąk prezydenta tego miasta odebrali: prezes Krzysztof Zdziarski oraz dyrektor sprzedaży lekkich pojazdów szynowych PESA Marcin Grzyb.- Przyznana nagroda jest dla nas dowodem dobrej współpracy na przestrzeni wielu lat. Jesteśmy dumni z faktu, że mogliśmy stać się istotnym elementem programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, który jest drugą największą inwestycją drogową, ale i największą inwestycją tramwajową w historii miasta. Cieszymy się, że pasażerowie doceniają wysoki komfort i dostępność naszych tramwajów. Jednocześnie liczymy na kolejne zamówienia, które umożliwią Częstochowie wejście do elitarnej grupy miast mogących pochwalić się wyłącznie nowoczesnym, całkowicie niskopodłogowym taborem tramwajowym - podkreśla Krzysztof Zdziarski, Prezes PESAPESA do tej pory dostarczyła ponad 800 tramwajów do kilkunastu miast w Europie. W tej chwili spółka produkuje tramwaje dla Bydgoszczy, Wrocławia, Sofii, Tallina i Krajowej w Rumunii. Spółka opracowała również koncepcję nowego pojazdu tram.eu, który jest w tej chwili oferowany klientom na rynkach zachodniej Europy, m.in. w Niemczech.