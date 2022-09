Z alpaką i Polfinkiem na przejściu w Osielsku. Policjanci uczyli bezpiecznych zachowań

Żywa alpaka i policyjna maskotka Polfinek przeprowadzali w środę przez jezdnię dzieci idące do szkoły w podbydgoskim Osielsku. Fot. Elżbieta Rupniewska

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”, przez cały wrzesień, funkcjonariusze prewencji będą pojawiać się w okolicach kolejnych szkół w Bydgoszczy i sąsiednich gmin.

Będą uczyć dzieci bezpiecznych zachowań, bo nawet tam, gdzie są „zebry” i sygnalizacja świetlna nie zawsze jest bezpiecznie. Tak właśnie jest na ulicy Centralnej w Osielsku - mówią uczniowie tutejszej szkoły i ich rodzice.– Tutaj strasznie szybko jeżdżą. Kiedyś tu przechodziłyśmy i kierowca nie zauważył czerwonego światła i prawie nas rozjechał. Tu jest bardzo duży ruch – mówiły dzieci.– Kierowcy tu za szybko jeżdżą - potwierdza dorosły.– Przede wszystkim chcemy nasze działania skierować do dzieci, aby właściwie przechodziły przez jezdnię, korzystały z przejść dla pieszych. Chcemy również trafić do kierowców, żeby najbliższym czasie, szczególnie, ale wiadomo, że także podczas całego roku, by w okolicach placówek oświatowych mieli baczenie na dzieci, które moga przechodzić przez jezdnię – powiedział mł. asp. Przemysław Radaszewski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.