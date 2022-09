Koniec laby! Czas do szkoły! Miejska uroczystość w „elektroniku” [zdjęcia, wideo]

Po ponad dwumiesięcznym odpoczynku - znów była wczesna pobudka i galowy strój. Uczniowie Zespołu Szkól Elektronicznych w Bydgoszczy rozpoczęli nowy rok szkolny wyjątkowo uroczyście. W tej placówce zorganizowano miejską uroczystość.

Szkoła jest jedną z wizytówek Bydgoszczy. Znana jest z wysokiego poziomu nauczania. Uczniowie pierwszego rocznika mają świadomość, że przed nimi wizja pilnej nauki. Uczniowie starszych klas już myślą o maturze.– Trochę stres jest, trzeba się przyzwyczaić do szkoły. Nie było łatwo tu się dostać – mówili uczniowie.– To może być trudny rok, pandemia nie jest jeszcze wygaszona, także trudności związane z wojną w Ukrainie też mogą rzutować na funkcjonowanie szkoły. Jednak staramy się być optymistami i wierzymy, że to będzie piękny i udany rok szkolny – mówił Piotr Siwka, dyrektor szkoły.Technikum Elektroniczne zostało docenione w rankingu PERSPEKTYW. Znajduje się w ogólnopolskiej czołówce.Więcej w materiale Sławy Skibińskiej - Dmitruk.