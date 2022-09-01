Перший день школи та пропозиції на вихідні [читати та слухати]

Сьогодні діти вперше після літніх канікул йдуть до школи. Бажаємо усім гарного початку року в новій чи вже знайомій школі.

Завтра у Бидгощі вулицею Довга і прилеглими можна буде вийти на довгу прогулянку. Вечірку організовує менеджер Старого Міста і Середмістя. З 17 години допізна на вас чекає безліч розваг. Частина магазинів продовжить свою роботу, а на вулиці з’являться виставки. Будуть витвори мистецтва, світло і жива музика, серед яких: джаз, музика 80-х, а також сети DJ-їв. Зі сторони Бавовняного Ринку можна буде побачити презентацію старих бидгоських пивних етикеток.На Довгій знаходитиметься виставка вінілових платівок. На честь свого 10-річчя існування Музей Мила та Історії Бруду покаже внутрішнє устаткування з пральних машин і дасть можливість випрати вручну на дошці, а магазин із натуральною косметикою працюватиме до ночі.На Єзуїтській знаходитиметься вистава, що підсумує резиденційну програму «Зникаючи на Віслі» Фундації В788, показ фільму: «Нове Життя».Поруч із бібліотекою розпочнеться фестиваль TechoFest, тобто палітурна майстерня з майстер-класами «Виший свій блокнот» (15:30 – 17:30). Також перед будівлею бібліотеки за вул. Довга відбудеться ІІІ випуск «Made in Bydgoszcz», нова стилізація бидгоської кімнати, де місцеві виконавці заграють трохи хітів 70-х і 80-х. Біля вул. Завулок знаходитиметься ярмарок дизайну, антикваріату і старовинних книжок.Tłum: Pavel Podkopaiev