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2022-09-01, 12:15 Redakcja

Перший день школи та пропозиції на вихідні [читати та слухати]

Сьогодні діти вперше після літніх канікул йдуть до школи. Бажаємо усім гарного початку року в новій чи вже знайомій школі. Fot. Archiwum
Сьогодні діти вперше після літніх канікул йдуть до школи. Бажаємо усім гарного початку року в новій чи вже знайомій школі. Fot. Archiwum
Сьогодні діти вперше після літніх канікул йдуть до школи. Бажаємо усім гарного початку року в новій чи вже знайомій школі.

Незабаром буде створена гаряча лінія для біженців у Бидгощі [читати та слухати]

Куди записати дитину до школи? Українська вітальня в Бидгощі
Стипендії для студентів і нова брошура [читати і слухати]
Завтра у Бидгощі вулицею Довга і прилеглими можна буде вийти на довгу прогулянку. Вечірку організовує менеджер Старого Міста і Середмістя. З 17 години допізна на вас чекає безліч розваг. Частина магазинів продовжить свою роботу, а на вулиці з’являться виставки. Будуть витвори мистецтва, світло і жива музика, серед яких: джаз, музика 80-х, а також сети DJ-їв. Зі сторони Бавовняного Ринку можна буде побачити презентацію старих бидгоських пивних етикеток.

На Довгій знаходитиметься виставка вінілових платівок. На честь свого 10-річчя існування Музей Мила та Історії Бруду покаже внутрішнє устаткування з пральних машин і дасть можливість випрати вручну на дошці, а магазин із натуральною косметикою працюватиме до ночі.

На Єзуїтській знаходитиметься вистава, що підсумує резиденційну програму «Зникаючи на Віслі» Фундації В788, показ фільму: «Нове Життя».

Поруч із бібліотекою розпочнеться фестиваль TechoFest, тобто палітурна майстерня з майстер-класами «Виший свій блокнот» (15:30 – 17:30). Також перед будівлею бібліотеки за вул. Довга відбудеться ІІІ випуск «Made in Bydgoszcz», нова стилізація бидгоської кімнати, де місцеві виконавці заграють трохи хітів 70-х і 80-х. Біля вул. Завулок знаходитиметься ярмарок дизайну, антикваріату і старовинних книжок.

Tłum: Pavel Podkopaiev
Перший день школи та пропозиції на вихідні
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