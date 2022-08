Poważny pożar dachu wielorodzinnego budynku na osiedlu w Osielsku [aktualizacja]

Palił się dach budynku wielorodzinnego przy ulicy Jana Pawła II w Osielsku pod Bydgoszczą. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani. Nie ma poszkodowanych. Około godz. 16 dobiegały końca działania strażaków, sytuacja została opanowana.

- Strażacy musieli rozebrać konstrukcję dachu, by dotrzeć do zarzewi ognia - relacjonował kapitan Karol Smarz z Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. - Ogień objął konstrukcję dachu praktycznie w samym jego szczycie i częściowo przedostał się do rzędu mieszkań na najwyższej kondygnacji poddasza użytkowego.W akcji gaśniczej brało udział 8 zastępów państwowej i ochotniczej straży. Za wcześnie, by mówić o przyczynach pożaru.