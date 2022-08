Rok 2023 będzie w Grudziądzu rokiem Olimpii. W tym klubie trenował Bronisław Malinowski

Decyzję o świętowaniu jednomyślnie podjęli grudziądzcy radni podczas sesji na stulecie tego zasłużonego klubu sportowego.

– Klub Olimpia bardzo sobie zasłużył i wpisał się w historię Grudziądza – powiedział radny Krzysztof Kosiński.– To jest historia tego miasta, należy ten klub wspierać – mówił radny Maciej Gburczyk.– To bardzo dobra inicjatywa, że 2023 rok ma być rokiem Olimpii. Przecież to jest kilka sekcji. Wypada wymienić jedno nazwisko Bronisław Malinowski – dodał radny Tomasz Smolarek.Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę dotyczącą zmian w budżecie, rezerwując 16 mln złotych na wypłatę dodatków węglowych.