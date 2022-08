Niepokojąca plama w Kanale Bydgoskim. Czy to skażenie? [zdjęcia]

We wtorek wieczorem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o plamie niezidentyfikowanej substancji wpływającej do Kanału Bydgoskiego w pobliżu ulicy Wrocławskiej. Fot. Bydgoszcz998

We wtorek wieczorem straż pożarna otrzymała zgłoszenie o plamie niezidentyfikowanej substancji wpływającej do Kanału Bydgoskiego w pobliżu ulicy Wrocławskiej.

Do akcji wysłani zostali strażacy z JRG 1 Bydgoszcz. Po dotarciu na miejsce zdarzenia, strażacy potwierdzili zanieczyszczenie i poprosili stanowisko kierowania o zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z JRG 2 Bydgoszcz.Gdy „chemicy” dotarli nad kanał, z wody pobrane zostały próbki do analizy. Po zbadaniu próbek okazało się, że nie doszło do skażenia żadną toksyczną substancją. Plamę wywołały ścieki komunalne, które dostały się do Kanału Bydgoskiego w wyniku awarii. Wezwane na miejsce służby Miejskich Wodociagów i Kanalizacji zabezpieczyły wyciek i przystąpiły do usuwania awarii.