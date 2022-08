3 promile we krwi i jazda po drodze S5! Zatrzymała go grupa Speed

Policjanci z grupy Speed zatrzymali kierującego, który poruszał się samochodem osobowym drogą S5. Mężczyzna miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Już stracił prawo jazdy.

W sobotę (27.08.22) kilkanaście minut po godz. 19.00 dyżurny żnińskiej policji otrzymał zgłoszenie od jednego z kierowców, że drogą S5 przemieszcza się pojazd osobowy, którego kierujący może być pod wpływem alkoholu.Do weryfikacji tego zgłoszenia zostali zadysponowani policjanci z grupy Speed. Zatrzymali podejrzany pojazd do kontroli w Bożejewicach. Za kierownicą peugeota siedział 49-latek. Mieszkaniec Bydgoszczy był kompletnie pijany, bowiem z każdym kolejnym sprawdzeniem, urządzenie kontrolno-pomiarowe pokazywało coraz wyższy wynik. Kierujący miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu.Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy. W związku z ujawnionymi niesprawnościami technicznymi zatrzymali także dowód rejestracyjny.49-latek usłyszy niebawem zarzut, a następnie stanie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie nie mniejszej niż 5000 złotych. Sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat.