Куди записати дитину до школи? Українська вітальня в Бидгощі

Українська Світлиця працює за вул. Дворцова 57 поблизу вокзалу „Бидгощ Головна". Запрошуємо дітей у віці з 6 до 18 років до цікавого проведення часу.

Там проходять заняття з: української, польської, англійської мови, а також заняття з малювання, співу і графіки. Можна записатися на зустріч із логопедом. Якщо ви зацікавлені послугами Світлиці, можна зателефонувати за номером 884 841 966 або ж написати за адресою ukr.swietlica@gmail.com.Нагадуємо, що батьки з України, проживаючи у Бидгощі, можуть подати запит до найближчої школи, з метою влаштування своєї дитини на навчання. Обираючи школу варто скористатися допомогою Міського Осередка Освіти Вчителів, що знаходиться за вул. Собеського 10. Якщо Ваша дитина продовжуватиме навчання в українській школі в режимі онлайн, належить поінформувати уряд гміни за місцем проживання, щоб донька або син були звільнені з обов’язку ходити до школи.Влада міста Бидгощі шукає позаурядові організації, що хотіли б вести інформаційно-консультаційний пункт для іноземців. Пункт знаходитиметься у Волонтерському Центрі за вул. Гданьська 5. Пропозиції приймаються до 14 вересня.