Wojewoda o fuzji szpitali: Mam nadzieję, że rektor UMK się opamięta!

- Prawo w Polsce powinno się zmienić. Nie może być tak, że rektor UMK może jednoosobowo podjąć decyzję o tak ogromnych konsekwencjach społecznych - mówił wojewoda kujawsko pomorski Mikołaj Bogdanowicz w Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK. - Nie wyobrażam sobie, by jeden z bydgoskich szpitali przestał funkcjonować!

Michał Jędryka: Pomysł połączenia dwóch bydgoskich szpitali uniwersyteckich, należących do Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadal budzi kontrowersje. Sprawą po raz kolejny zajmowała się Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, której jedną ze stron jest właśnie wojewoda - poza marszałkiem i przedstawicielami związków zawodowych oraz organizacjami pracodawców. Jakie są perspektywy po tym spotkaniu?

Już wiadomo, że będzie to później...

Mimo, że Pan jako wojewoda sobie nie wyobraża, to jednak taką decyzję podejmuje rektor uniwersytetu jednoosobowo i właściwie nie ma organu w Polsce, który mógłby to zablokować.



Mikołaj Bogdanowicz: Rada Dialogu Społecznego spotkała się po raz drugi w tej sprawie. Pierwsze spotkanie było w czerwcu – wtedy dużo było doniesień medialnych o możliwej fuzji szpitali.Tak naprawdę oznacza to likwidację jednego z tych szpitali i to jest cały czas pytanie, które pozostaje bez odpowiedzi ze strony Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Już w czerwcu wywołaliśmy temat i zaprosiliśmy rektora z zespołem na spotkanie. Wtedy jednak nie dowiedzieliśmy się niczego więcej ponad to, że taki pomysł jest. Zostaliśmy poproszeni o dwa miesiące cierpliwości i pod koniec sierpnia mieliśmy dostać szczegółowe analizy, jak ta potencjalna fuzja miałaby przebiegać.- Niestety zostało to przesunięte jeszcze o miesiąc. W międzyczasie - co wzbudziło u mnie dość duże zdumienie - padła informacja z ust rektora, a bardziej z pism, które wysłał do ministra zdrowia oraz podał do publicznej wiadomości, z której wynikało, że szczegóły całego przedsięwzięcia, planowanego przez UMK zostały przedstawione mnie - wojewodzie kujawsko-pomorskiemu, co zupełnie nie było prawdą.Taka sytuacja nie miała miejsca! Oprócz tego jednego spotkania w czerwcu z naszej inicjatywy, żadnych innych informacji nie otrzymaliśmy. Uważam, że to skandal i bardzo niepoważne potraktowanie wszystkich w województwie kujawsko-pomorskim. Organem prowadzącym bydgoskich szpitali jest UMK – zostały przekazane uniwersytetowi kilkanaście lat temu, ale przede wszystkim służą wszystkim mieszkańcom regionu. Jako wojewoda, w kwestii ochrony zdrowia – po pandemii i przed nią – mam wiele kompetencji, ale i obowiązków i nie wyobrażam sobie, żeby jeden z tych szpitali przestał funkcjonować dla mieszkańców Bydgoszczy i regionu. Naprawdę sobie tego nie wyobrażam!- To niewłaściwa sytuacja. Uważam, że prawo w Polsce powinno się zmienić - tak, żeby decyzje nie były podejmowane jednoosobowo. Taka osoba podejmie decyzję, za chwilę przestanie być rektorem, a mieszkańcy, instytucje, cały system służby zdrowia zostanie z problemem. Obawiam się, że tak może być w tym przypadku. Nie ukrywam, że budzi to nasze ogromne i uzasadnione obawy.Cieszę się bardzo, że Rada Dialogu Społecznego, ze strony samorządowej pan marszałek, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych jednoznacznie i mocno określili swój sprzeciw wobec całego przedsięwzięcia. Nie może być tak, że podejmuje się decyzje, które mają uderzać w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców. Mam nadzieję, że dojdzie do opamiętania ze strony pana rektora i władz uniwersytetu, i ten proces zostanie zatrzymany. (...)