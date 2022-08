Autobusem za 10 zł przez cały miesiąc. Dla uczniów z Bydgoszczy i okolic

Bydgoscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych za przejazd komunikacją miejską płacą tylko 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie. Z ulg korzystać mogą również dzieci i młodzież z kilku podbydgoskich gmin.

Bilet Malucha przysługuje:

Bilet uczniowski przysługuje:

Tańsze bilety okresowe przysługują bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat. - Program doczekał się rozbudowy o uczniów i dzieci z gmin ościennych współpracujących z miastem w ramach Metropolii Bydgoszcz - informuje bydgoski ratusz.- dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4. roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,- dzieciom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy zawartych z właściwą gminą.- uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury,- uczniom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury oraz Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy zawartych z właściwą gminą.Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej. Można zakupić je w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet, w aplikacjach mobilnych lub w biletomatach.