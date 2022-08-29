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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-29, 12:15 Redakcja

Стипендії для студентів і нова брошура [читати і слухати]

Букети, картини, підставки, торби і в’язані капелюшки – можна було купити в суботу у жінок з України, що виставляли свої вироби під час Толоки на вул. Мостовій у Бидгощі. Fot. Polskie Radio PiK
Букети, картини, підставки, торби і в’язані капелюшки – можна було купити в суботу у жінок з України, що виставляли свої вироби під час Толоки на вул. Мостовій у Бидгощі. Fot. Polskie Radio PiK
Букети, картини, підставки, торби і в’язані капелюшки – можна було купити в суботу у жінок з України, що виставляли свої вироби під час Толоки на вул. Мостовій у Бидгощі.

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Дохід призначено на допомогу біженкам. Деякі, проживаючи у Бидгощі, повернулися до свого хоббі, інші – почали творити вже тут, хоча б для того, щоб чимось зайнятися і відволіктися від хвилювань, на приклад вінки на двері виконали фармацевтка і туристична агентка. Багато українок може працювати тільки додатково, бо опікуються дітьми.

Працівники українських вишів, а також студенти з України можуть знайти пропозиції працевлаштування і різноманітну допомогу на сайті „Science for Ukraine”. База даних сайту містить понад 2200 оголошень з 55 країн світу. Польща приготувала більше 140 пропозицій. Це між іншим участь у проектах, стипендії або ж постійна робота – також робота на відстані.

Громадяни України, що проживають у Торуні можуть подати заяви про соціальну допомогу родині терміном від 1 листопада 2022 року.

Торуньський Центр Родинної Допомоги інформує: заяви можна подати у паперовій формі, формуляр знаходиться на сайті www.torun.pl

Під час подачі необхідно представити фінансову ситуацію членів сім’ї від 1 січня 2021 року до дня подачі заяви. Не враховуватимуться доходи членів сім’ї, що перебувають поза Польщею.

Tłum: Pawło Podkopaiev
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