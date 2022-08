Trzy plantacje marihuany zlikwidowane. Jedna z nich znajdowała się w Bydgoszczy [wiedeo]

659 krzewów i ponad 4,5 kg gotowej marihuany, a także kilkadziesiąt ściętych roślin konopi, które w ostatnim czasie zostały przejęte przez policjantów CBŚP pozwoliłyby na przygotowanie około 150 tys. porcji dilerskich. Ich szacunkowa wartość hurtowa to około 2,4 mln zł.

Jedną z upraw policjanci zlikwidowali na Mazowszu w wynajętym domu jednorodzinnym, drugą w okolicach Bydgoszczy na terenie leśnym, a trzecią na poddaszu siłowni znajdującej się w okolicach Prudnika. W ramach tych trzech akcji zarzuty usłyszały 4 osoby, które zostały następnie tymczasowo aresztowane.Policjanci z warszawskiego CBŚP ustalili, że na terenie powiatu grójeckiego w województwie mazowieckim może działać wytwórnia marihuany. Funkcjonariusze przeprowadzili działania i zlikwidowali plantację konopi, znajdującą się w wynajmowanym domu jednorodzinnego oraz zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o uprawę tych roślin. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli 284 szt. krzewów konopi w różnych fazach wzrostu i ponad 0,5 kg marihuany, a także kilkadziesiąt już ściętych roślin. Funkcjonariusze przejęli również urządzenia wykorzystywane do uprawy konopi w tym namiot, wentylatory oraz system do nawadniania i ogrzewania upraw. Zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące posiadania, uprawy i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. W działaniach brali także udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, którzy wykonują dalsze czynności w tej sprawie.Policjanci z Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że w okolicach Bydgoszczy może znajdować się plantacja marihuany. Funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie leśnym, w pobliżu Kanału Bydgoskiego, odkrywając uprawę konopi oraz zatrzymując 26-letniego mieszkańca jednej z okolicznych gmin. Na miejscu policjanci przejęli łącznie 279 krzewów konopi, z których 170 znajdowało się w końcowej fazie wzrostu. Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią, gdzie usłyszał zarzuty dotyczące uprawy znacznych ilości konopi. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy.Funkcjonariusze opolskiego CBŚP ustalili, że na terenie jednej z siłowni mieszczących się na obszarze powiatu prudnickiego w województwie opolskim, może znajdować się plantacja. Funkcjonariusze weryfikując tę informację, przeszukali nieruchomość na poddaszu której, odkryli uprawę konopi. Na miejscu znajdowało się 96 krzewów w końcowej fazie wzrostu oraz prawie 4 kg gotowego narkotyku. Funkcjonariusze doprowadzili do Prokuratury Okręgowej w Opolu 2 osoby, 34-letniego mężczyznę oraz 32-letnią kobietę, którzy usłyszeli zarzuty dotyczące uprawy znacznych ilości konopi oraz wytwarzania znacznych ilości środków odurzających. Wobec obydwojga podejrzanych sąd zastosował 3-miesięczny areszt tymczasowy.Z przejętych w ostatnim czasie przez policjantów CBŚP krzewów konopi oraz gotowej marihuany można by przygotować około 150 tysięcy porcji dilerskich, które dzięki działaniom funkcjonariuszy nie trafią na rynek. Czarnorynkowa, hurtowa wartość narkotyków, którą można by uzyskać ze zlikwidowanych upraw, jak również gotowych środków odurzających, to szacunkowo około 2,4 miliona złotych. Za produkcję znacznych ilości środków odurzających grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.