Po pożarze hostelu policja zatrzymała 75-latka. Był jednym z poszkodowanych

Dwa dni po tragedii przy ul. Jar Czynu Społecznego w Bydgoszczy policja zatrzymała mężczyznę, który znajdował się w budynku podczas wybuchu pożaru - informuje Gazeta Pomorska.

To 75-latek, który był jednym z poszkodowanych. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów.Służby informacje o zdarzeniu przy ul. Jar Czynu Społecznego otrzymały w środę przed południem. W wyniku pożaru zginęła babcia (71 lat) z roczną wnuczką oraz mężczyzna. Do szpitali, nie tylko w Bydgoszczy, łącznie przewieziono 13 osób, w tym dwóch strażaków. Trzy osoby znajdowały się w ciężkim stanie.Nadzór budowlany zdecydował, że obiekt musi zostać opróżniony i zabezpieczony. Na razie nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli tu wrócić. Z tymczasowego schronienia skorzystało 20 osób: 12 mężczyzn trafiło do schroniska przy ulicy Fordońskiej, a 8 kobiet nocuje w Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Polanka.