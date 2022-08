„Wysokich lotów i czystego nieba" - bydgoskie obchody Dnia Lotnictwa Polskiego [zdjęcia]

Uroczystości pod pomnikiem Lotników Ziemi Bydgoskiej poległych na frontach II Wojny Światowej. W piątek (26 sierpnia) odbyła sie tam ceremonia z okazji Dnia Lotnictwa Polskiego.

- Ten rodzaj sił zbrojnych wzbudza największą sympatię. Jest źródłem ogromnej radości, że na mapie militarnej naszego kraju Bydgoszcz, pomimo różnych zawirowań, zachowała swoją prawie że dominującą pozycję - mówi Józef Ramlau, wicewojewoda kujawsko-pomorski. - W budowaniu tej pozycji bardzo znaczny udział mają również wojska powietrzne. Jest waszym świętym prawem kultywowanie tradycji. Nie będziemy szczędzili, i już widać, że nie szczędzimy środków, aby wyposażyć was w odpowiedni sprzęt, bo to po prostu przełoży się na nasze bezpieczeństwo.- Bydgoszcz to miejsce szczególne dla lotników - mówił wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. - Z lotnisk w naszym województwie w czasie pierwszych dni wojny startowały samoloty broniące polskiego nieba. Wśród pilotów był pułkownik Stanisław Skalski, który strącił w tej wojnie pierwszy niemiecki samolot. Po wojnie te tradycje znakomicie kontynuował 2. Korpus Lotniczy, na bazie którego powstał 22. Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania.Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i symbolicznym przelotem jednej z maszyn nad uczestnikami.Więcej w materiale Jolanty Fischer.