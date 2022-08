Dzieci będą miały komfortowe warunki. W Grudziądzu otwarto rodzinny dom dziecka

Rodzinny dom dziecka oddany do użytku. Otwarcie nowoczesnego domu dla rodziny zastępczej. Fot.: Marcin Doliński/Polskie Radio PIK

Wnętrze domu jest dostosowane do potrzeb. Otwarcie nowoczesnego domu dla rodziny zastępczej. Fot.: Marcin Doliński/Polskie Radio PIK

Już za kilka dni czworo dzieci wprowadzi się do pierwszego w Grudziądzu nowego rodzinnego domu dziecka. To szansa dla nich na lepsze dzieciństwo i lepsze życie. Dzisiaj placówkę uroczyście otworzył prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski. W planie jest budowa kolejnych dwóch takich obiektów.

Jest radość, wdzięczność i szansa na lepsze życie. W otwartym rodzinnym domu dziecka zamieszka docelowo ośmioro dzieci. - Ten dom zapewni nam lepszy komfort i spokój. Umożliwi mi również zajęcie się większą liczbą dzieci. Do tej pory mieszkaliśmy w kamienicy, na drugim piętrze. Jest ogromna radość, dzieciom szczególnie sprawia ją ogród – powiedziała Joanna Domachowska, rodzic zastępczy.- Nasza rodzina zastępcza będzie w super warunkach mogła wychowywać dzieci. Ustawowo aż ósemkę, więc to są najlepsze warunki, jakie mogą być stworzone poza instytucją. Jest mama zastępcza, jest piękny dom z pokojami i z łazienkami. Dla tych dzieci to będzie na pewno komfort i dla tej mamy zastępczej też – stwierdziła Ilona Krzysztyniak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.