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2022-08-26, 12:20 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

У Бидгощі працює Інтеграційни Центр для Іноземців

Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy już działa. /fot. Edyta Krężel
Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców w Bydgoszczy już działa. /fot. Edyta Krężel
У Бидгощі працює Інтеграційни Центр для Іноземців, який підтримує вимушених мігрантів з України від імені Фундації «АДРА». Пропонують широкий спектр послуг: від курсів польської мови, опіки над дітьми до психологічної допомоги.

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У Бидгощі працює Інтеграційни Центр для Іноземців, який підтримує вимушених мігрантів з України від імені Фундації «АДРА». Пропонують широкий спектр послуг: від курсів польської мови, опіки над дітьми до психологічної допомоги.

Як інформує Стефан Пастушевський, координатор Інтеграційного Центру для Іноземців у Бидгощі, одним із завдань є допомога у пошуку працевлаштування. А зараз триває опитування Українців, що прибувають до закладу, щодо їхніх потреб. Готується відкриття пункту опіки над дітьми для того, щоб матері, які проживають у Бидгощі і шукають роботу, або ж вже її знайшли, могли на робочий час залишати дітей у центрі. Протягом найближчих тижнів почнеться також надання психологічної підтримки. На уроки польської мови ходить вже 80 осіб. Центр знаходиться за вул Дворцова 57. Усі послуги цього Центру безкоштовні.

Фінансову підтримку отримало понад 200 осіб. Фундація «АДРА» функціонує в 130 країнах і допомагає жертвам війни, катаклізмів, сиротам і людям, що проживають на межі бідності. Стефан Пастушевський є очільником Польсько – Українського Товариства Соціальної Роботи. Його віцеочільниця, Лілія Загітько, організовує впродовж декількох років фестиваль «Барви Музики» у Бидгощі.
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