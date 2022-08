Bydgoszcz aktywizuje seniorów. W mieście otwarto specjalne centra

Cztery osiedlowe centra seniora rozpoczynają działalność w Bydgoszczy. To miejsca, w których osoby starsze będą mogły bezpłatnie uzyskać poradę, a także spędzić czas na różnych przyjemnościach.

Osiedlowe centra seniorów mieszczą się przy ulicy Jarużyńskiej 9, Karpackiej 52, Garbary 2 i Połczyńskiej 3. To pilotażowy projekt i zarazem odpowiedź na potrzeby starszych mieszkańców Bydgoszczy. Miasto przeznaczyło na jego realizację 200 tysięcy złotych.W centrum seniorzy mogą m.in. załatwić sprawę urzędową, uczestniczyć w zajęciach tematycznych, spotkać się z fizjoterapeutą oraz wypożyczyć kijki do Nordic Walking. Przede wszystkim miejsce umożliwi starszym większy kontakt z drugim człowiekiem.- W Fordonie brakowało takiej oferty - mówią panie, które przyszły na pierwsze spotkanie do osiedlowego centrum seniora na Jarużyńskej 9. - Przyszłam na "zwiady". Widzę manualne rzeczy, a że mam do tego ciągotkę, to myślę, że będę się tego uczyć. Cieszę się, że przyszłam, bo spotkałam nowych ludzi – dodała jedna z kobiet.- Jestem zawsze na miejscu. Wachlarz zajęć, które proponujemy i będziemy proponować w kolejnych miesiącach, będzie tak szeroki, że uczestnicy będą sami wybierać sobie rodzaj zajęć, tak by dopasować je do ich potrzeb - powiedziała Anna Kuzman, zajmująca się jedną z placówek dla seniorów.