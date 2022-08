Niechciane książki mogą dostać drugie życie. W Toruniu rusza specjalna zbiórka

W Toruniu startuje wielka zbiórka niechcianych i niekochanych książek. W dniach 27-28 sierpnia będzie można przynieść je do centrum handlowego Nowe Bielawy. Pozycje zasilą działającą tam czytelnię.

– Każdy z nas obrasta w potężny księgozbiór, w którym można znaleźć niezbyt udane pozycje. Są to nieudane zakupy oraz nietrafione prezenty. Teraz te książki znów mogą być czytane - powiedziała Marta Sójkowska, marketing manager CH Nowe Bielawy w Toruniu. – Książki można przynieść do naszej czytelni. To miejsce, w którym propagujemy ideę obiegu zamkniętego, pokazując torunianom, co zrobić z książkami, które zalegają w domu – dodała.Organizatorzy zbiórki nakreślają, jakie pozycje są szczególnie pożądane. – Widzimy, że przebojem są kryminały oraz bajki dla dzieci. Chętnie przygarniemy też romansidła, reportaże, powieści polskich i zagranicznych autorów oraz tzw. coffee table books, czyli albumy ze zdjęciami – powiedziała Sójkowska.Czytelnia skierowana jest do każdego. Zgromadzone pozycje można przeglądać na miejscu w wydzielonej strefie wypoczynkowej z sofami i fotelami. – Miejsce to popularne jest wśród dzieci, ale także osób starszych. Przez rok udało się nam stworzyć w Toruniu ciekawą, czytelniczą społeczność, która stale rośnie – mówi.Przedstawicielka Nowych Bielaw informuje, że, każdy, kto 27 i 28 sierpnia odwiedzi działającą w centrum handlowym czytelnię i przyniesie do niej co najmniej 5 książek, odbierze jeden z upominków przygotowanych przez organizatorów zbiórki.