Zwłoki znalezione w gm. Śliwice to ciało poszukiwanego chłopaka z Gutowca

Poszukiwania 20-latka z gminy Czersk trwały niespełna 2 tygodnie. W miniony piątek (19 sierpnia) w lesie na terenie gminy Śliwice zostały odnalezione zwłoki. Przeprowadzone badania potwierdziły, że był to zaginiony mężczyzna.

Tucholscy policjanci prowadzili poszukiwania 20-letniego mężczyzny od niedzieli (14 sierpnia). Dzień wcześniej 20-latek udał się do Śliwic na koncert i po wyjściu z imprezy ślad po nim zaginął. W działania zaangażowani byli policjanci, straż, wojsko, rodzina i ochotnicy. W piątek (19 sierpnia) w lesie na terenie Śliwic zostały odnaleziony zwłoki, które zostały zabezpieczone i przekazane do badań w celu ustalenia ich tożsamości.W czwartek (25 sierpnia) została potwierdzona tożsamość odnalezionej osoby. Badania jednoznacznie wskazały, że jest to zaginiony 20- latek z gminy Czersk. Tym samym czynności poszukiwawcze zostały zakończone.