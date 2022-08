Bydgoszcz odnowi kilka dróg. Koszt inwestycji to 60 milionów

Fot, Michał Słobodzian

Sześć kilometrów odnowionych dróg za ponad 60 milionów złotych - to plan Bydgoszczy w ramach rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania ma wynieść 50 procent kosztów.

- Są to w większości drogi gruntowe - poinformował zastępca dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy Maciej Gust. - Wniosek złożyliśmy na 20 ulic kategorii drogi gminnej, czyli dróg, które są najbliżej mieszkańców. Realizujemy inwestycje na 10 osiedlach, zamierzamy zrealizować te inwestycje w latach 2023-2024. Uliczki zostaną wyposażone w elementy uspokojenia ruchu. Gdzie pas pozwoli, będą wykonywane miejsca postojowe – dodał Gust.



W ramach dofinansowania planuje się m.in. przebudowę kilku ulic w Śródmieściu. Nie obejmie ono jednak ulicy Nakielskiej. - Na tym etapie ta ulica nie wpisywała się do tego programu. Przypomnę też o kwocie ponad 100 milionów złotych za pierwszy etap rewitalizacji ulicy Nakielskiej. Obecnie oczekujemy na wydanie decyzji środowiskowej dla tej ulicy. Nakielska została zgłoszona też w kilku innych programach - powiedział zastępca prezydenta miasta, Mirosław Kozłowicz.



Przetargi mają ruszyć w pierwszym kwartale 2023 roku. Zostaną one podzielone na części, by zwiększyć konkurencyjność cen.