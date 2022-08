Wystawy, koncerty i dyskusje nt. mniejszości seksualnych. Zbliża się festiwal „Lato Wolnej Miłości”

Dyskusje, warsztaty, wydarzenia kulturalne - to wszystko złoży się na festiwal „Lato Wolnej Miłości”, który po raz czwarty odbędzie się w Bydgoszczy, głównie na tarasie Młynów Rothera. Impreza organizowana jest z myślą o osobach ze społeczności LGBT+. Tegoroczna edycja potrwa od 26 do 28 sierpnia.

- Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „siostrzeństwo”. To będzie główny motyw w większości naszych wydarzeń. Będziemy rozmawiać o tym, czym siostrzeństwo tak naprawdę jest. Mamy też warsztaty, jak dobrze wspierać osoby transpłciowe. Będziemy rozszerzać grupy odbiorców o osoby starsze, rozmawiając, czym jest starość i czy w ogóle zmieniają się potrzeby dotyczące życia seksualnego. Będziemy rozmawiać o medykalizacji aborcji – powiedziała Agata Polcyn.- Nasz cel to mówienie głośno o ważnych rzeczach. Chodzi o budowanie poczucia wspólnoty społeczności queerowych. Ważne też jest dbanie o dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej, zwłaszcza że wiedza przekazywana na festiwalu jest konsultowana ze specjalistami – dodała inna z organizatorek, Wiktoria Guza.Festiwal rozpocznie się w piątek (26.08) o 17:00 wystawą fotografii Karoliny Jackowskiej, która wykonała portrety osób nieheteroseksualnych związanych z Bydgoszczą. W programie imprezy jest też pokaz filmu, spotkania autorskie i koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia, jakie odbędą się m.in. na tarasie Młynów Rothera jest bezpłatny.Wernisaż wystawy Karoliny Jackowskiej z udziałem Duma Magazyn„Siostrzeństwo – od idei do praktyki” – wnioski z badań„Cała siła jaką czerpię na życie” – czytanie performatywne i rozmowa z osobami autorskimi pamiętnikówDRAG SHOW Quiz o miłości w popkulturze„Nie wszyscy pójdziemy do raju” – spotkanie z Olgą GórskąLekarki Pro Abo – rozmowa o aborcji w polskich szpitalachSisters not cisters – feminizm i siostrzeństwo w kontekście transpłciowościPERFORMANCE MUZYCZNY | Magda DubrowskaAFTER PARTY – Queerowy dancing bez napinkiSpotkanie autorskie z Anną AdamowiczOPEN MIC – żywa poezja o siostrzeństwie i miłościPokaz filmu „My dwie” i dyskusja o seksualności seniorówSiostrzeństwo – praktyka – dyskusja w formie kręgu, zamknięcie festiwalu