Cmentarz dla elit we wsi Pień koło Ostromecka. Archeolodzy znów tam kopią [wideo, zdjęcia]

Po 13 latach archeolodzy powrócili do podbydgoskiej wsi Pień koło Ostromecka, by dokończyć prace, które przerwali w 2009 roku. /fot. Tatiana Adonis

Po 13 latach archeolodzy powrócili do podbydgoskiej wsi Pień koło Ostromecka, by dokończyć prace, które przerwali w 2009 roku. Wówczas odkryli wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko. Teraz chcą kontynuować wykopaliska i zamknąć projekt. Ich obecne badania potrwają do końca sierpnia.

Kujawsko-pomorskie piramidy są starsze od tych egipskich i od Stonehange Po tym, jak odkryli mury kościoła i drogę sprzed 500 lat, archeolodzy nadal kopią [wideo] Ceramika z czasów rzymskich i nieznane obiekty. Archeolodzy pracują niedaleko Osia Gotyk na dotyk... na budowie linii tramwajowej w Toruniu? Wstrzymają prace?



Prace prowadzono do 2009 roku. Okazało się, że grobów w tym miejscu jest więcej.



- W sumie było ich prawie 70 - 10 grobów wczesnośredniowiecznych, takich unikatowych i prawie 60 grobów nowożytnych z XVII wieku, jak się okazało, z okresu mniej więcej Potopu Szwedzkiego - wyjaśni archeolog.



Znaleziska sprzed kilkunastu lat wskazują na to, że osoby pochowane na wczesnośredniowiecznej nekropoli w Pniu to chrześcijanie o wysokim statusie społecznym.



- W tym grobie było pochowane dziecko, które miało pasek z jedwabiu. Jedwab wówczas był droższy niż złoto, także to była elita. Zadziwiające jest to, że większość tutejszych grobów to właśnie groby dzieci (...).



W środę (24 sierpnia) archeologom udało się znaleźć grób. Kilka dni wcześniej odkryli fragmenty naczyń ceramicznych, monety i narzędzia krzemienne. - W tym miejscu w 2005 prowadzono badania, podczas których odkryto unikatowy grób wczesnośredniowieczny sprzed ponad 1tysiąca lat, grób wojownika, bardzo bogato wyposażony, ale grób ten był umiejscowiony głęboko, właściwie w części zniszczonej, a powyżej było kilkanaście grobów nowożytnych. Od tego się zaczęło - mówi doktor Dariusz Woliński z toruńskiego UMK.Prace prowadzono do 2009 roku. Okazało się, że grobów w tym miejscu jest więcej.- W sumie było ich prawie 70 - 10 grobów wczesnośredniowiecznych, takich unikatowych i prawie 60 grobów nowożytnych z XVII wieku, jak się okazało, z okresu mniej więcej Potopu Szwedzkiego - wyjaśni archeolog.Znaleziska sprzed kilkunastu lat wskazują na to, że osoby pochowane na wczesnośredniowiecznej nekropoli w Pniu to chrześcijanie o wysokim statusie społecznym.- W tym grobie było pochowane dziecko, które miało pasek z jedwabiu. Jedwab wówczas był droższy niż złoto, także to była elita. Zadziwiające jest to, że większość tutejszych grobów to właśnie groby dzieci (...).W środę (24 sierpnia) archeologom udało się znaleźć grób. Kilka dni wcześniej odkryli fragmenty naczyń ceramicznych, monety i narzędzia krzemienne.