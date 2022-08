Opinia o pawilonach na Bulwarze Filadelfijskim: „To lokalizacja najgorsza z możliwych"

Naruszanie zasad ochrony zabytków i degradację wartości krajobrazu kulturowego - stwierdziła Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków, oceniając budowę pawilonów na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu.

Rada postuluje o przeniesienie budynków oraz ich zmniejszenie. Członkowie rady uważają, że Miejski Konserwator Zabytków powinien stracić swoje dotychczasowe kompetencje.- W związku z budową bardzo kontrowersyjnych pawilonów zwołałem posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków - mówi wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński. - W jej składzie są wybitni profesorowie z całej Polski między innymi profesor Robert Hirsch z Politechniki Gdańskiej, profesor Bogumiła Rouba, w tej chwili już emerytowana, wielce zasłużona dla ochrony zabytków osoba, ksiądz Zbigniew Walkowiak, diecezjalny konserwator zabytków i dyrektor muzeum. Te osoby, które nie uczestniczyły w spotkaniu, wyraziły swoje stanowisko albo na piśmie, albo, jak było, w przypadku pani prof. Rouby, która wypowiadała się już w mediach i można to stanowisko, który jest w mediach przyjąć za jej oficjalne stanowisko, natomiast wszyscy, którzy przyjechali na to posiedzenie stwierdzili, że jest to bardzo zła inwestycja, w najgorszej możliwej lokalizacji, ponieważ jest ona umiejscowiona na osi bram i historycznych perspektyw z ulic Starego Miasta.- Po pierwsze jest zakłócona ekspozycja panoramy miasta od strony Wisły, a po drugie kompletnie przestały istnieć otwarte widoki, ekspozycje, które można było podziwiać u wylotu Bramy Żeglarskiej, czy schodząc w dół do Wisły ulicą Łazienną, gdzie wcześniej widzieliśmy płynącą Wisłę i las lęgowy po drugiej stronie rzeki, a w tej chwili mamy widoczne wyłącznie tarasy pawilonów (...) - tłumaczy Sambor Gawiński.Od początku sporu o pawilony prezydent zapewnia, że inwestycja jest prowadzona zgodnie z prawem i nie ma zagrożenia dla dalszej obecności toruńskiej Starówki na liście UNESCO na co zwrócił uwagę Generalny Konserwator Zabytków.Dodajmy, że zdaniem Wojewódzkiej Rada Ochrony Zabytków w Toruniu brakuje Społecznej rady ds. Estetyki miasta, która powinna konsultować i opiniować miejskie inwestycje mające duży wpływ na zmiany w wyglądzie miasta.Więcej w materiale Michała Zaręby.