Trzy dni z głową w chmurach! W Grudziądzu rozpoczynają się zawody balonowe

To będzie niesamowite, podniebne widowisko. Już w czwartek (25 sierpnia) na grudziądzkim niebie pojawi się kilkadziesiąt kolorowych balonów na ogrzane powietrze. Rozpoczynają się zawody treningowe przed mistrzostwami świata. Balonowe widowisko to również walka o Puchar Polski.

Po raz dziewiętnasty członkowie Grudziądzkiego Klubu Balonowego organizują podniebne wydarzenie, które mieszkańcy będą mogli podziwiać z różnych miejsc. To Balonowe Przedmistrzostwa Świata Juniorów i XIX Grudziądzkie Zawody Balonowe - Puchar Polski. Od czwartku do soboty zaplanowano pięć lotów zawodniczych i trzy wydarzenia skierowane do mieszkańców.- Zapraszamy do podziwiania wspaniałego widowiska- mówi Beata Adwent, rzecznik prasowy UM Grudziądz. - I o poranku, i po południu zaproponujemy wiele atrakcji dla mieszkańców. Te zawody są dla nas, jako dla organizatorów, wielkim testem. Widzów zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej imprezie. Codziennie rano będą odprawy, popołudniami planujemy widowiska dla mieszkańców.Ewa Niewiadomska - Roman, dyrektor organizacyjny zawodów zaprasza wszystkich na lotnisko koło WZU. - W czwartek o godz. 18:00 impreza startuje, będzie także można poznać pilotów. W piątek, na błoniach, ok. godz. 20:30 rozpocznie się nocny pokaz balonów z niespodziankami, a w sobotę zapraszamy na Osadę Gród, gdzie odbędzie się fiesta.Jacek Lewandowski, prezes Grudziądzkiego Klubu Balonowego zdradza plan dnia zawodników. - Sportowcy zostaną poinformowani przez dyrektora sportowego, jakie są zadania dnia. Później jadą w teren, pod wiatr, żeby znaleźć miejsce do startów. Wykonają zadania, które im dyrektor sportowy powierzy. Będą lecieć z wiatrem średnio półtorej godziny.Zawody i pokazy potrwają do soboty (27 sierpnia). Szczegóły na zdjęciu.