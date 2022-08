Harcerze z kujawsko-pomorskiego ZHR odnawiali żołnierskie nagrobki w Szkocji [zdjęcia]

Są zmęczeni, ale szczęśliwi! Osiemnaścioro harcerzy z naszego regionu właśnie wróciło ze Szkocji. Skauci pod okiem archeologa odnowili tam 12 polskich nagrobków z okresu II wojny światowej. Spotkali się także ze szkocką Polonią.

- Renowacja nagrobków to była bardzo trudna praca - mówi podharcmistrzyni Klaudia Borowska ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. - Jadąc tam nie spodziewaliśmy się, że to aż tak bardzo ciężkie i wymagające zadanie, które wymaga dużo sił i poznania specjalistycznych technik, o czym przekonaliśmy się dopiero na miejscu (...). Było parę niespodzianek, kiedy etapami prowadziliśmy prace renowacyjne. Nad wszystkim czuwała pani archeolog, która wszystko kontrolowała, sprawdzała i udzielała nam porad, według których robiliśmy kolejne kroki. Najtrudniejsze było to, aby nie spowodować większych zniszczeń na nagrobkach, bo jednak to są pomniki, które mają już wiele lat, pochodzą z okresu II wojny światowej (...).Harcerze zapewniają, że to nie była ich ostatnia podróż na Wyspy Brytyjskie. Wyjazd zorganizowano w ramach akcji „Berety na wrzosach".Więcej w materiale Jolanty Fischer.