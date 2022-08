Po pożarze hostelu w Bydgoszczy: nie żyją trzy osoby, dziesięć jest poszkodowanych [wideo, zdjęcia]

Po aktualizacji: już trzy ofiary pożaru hostelu przy ulicy Jaru Czynu Społecznego w Bydgoszczy (w tym kobieta i dziecko). Budynek palił się od ok. godz. 12. W akcji ratunkowej uczestniczyło 11 zastępów strażackich PSP i OSP, policja, pogotowie. Świadkowie mówili o grozie...

- To jest po prostu przerażający widok. Widziałam, niestety, zwęglone zwłoki...Nie spodziewałam się takiego widoku...To naprawdę straszna tragedia - mówiła kobieta, którą tuz po wybuchu pożaru spotkaliśmy przed budynkiem. - Myślę, że w środku są jeszcze osoby, które strażacy starają się uratować, ponieważ z góry jest bardzo ciężko się wydostać. Dach w każdej chwilę może się zawalić, może się zapalić cały budynek. Tam są butle z gazem, obok stoją samochody, które też mogą się zapalić. Bardzo poważna, tragiczna sytuacja... Dla tych małych dzieci to jest za duży szok. Dla mnie to jest szok, a co dopiero dla tych dzieci...Na razie nie znane są dokładniejsze dane ofiar. Na początku strażacy informowali, że w pożarze rannych zostało siedem osób. Później okazało się, że liczba poszkodowanych wzrosła do dziesięciu, w tym gronie jest dwóch strażaków. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Nie wiadomo też, czy do hostelu będą mogli wrócić ludzie. Tu decyzje podejmie inspektor nadzoru budowlanego.Więcej w materiale dźwiękowym.