Powstał nowoczesny salon fryzjerski? Nie, to pracownia dla niesłyszących dzieci [ZDJĘCIA]

Wygląda jak salon fryzjerski XXI wieku. Nowoczesne myjki, ceramiczne prostownice, elektryczne nożyczki i kosmetyki z najwyższej półki. To jednak tylko szkolna pracownia. Tam zawodu będą uczyć się niesłyszący uczniowie.

Szkoła im. generała Stanisława Maczka w bydgoskim Fordonie ma już zaplecze fryzjerskie. Czekała na nie od roku. - Suszarki, główki modelowe, do nauki strzyżenia, kosmetyki wszystkie niezbędne przybory - wszystko jak w profesjonalnym salonie fryzjerskim – powiedzieli wiceszefowa szkoły Beata Dziaszyk i kierownik kształcenia zawodowego Paweł Warszawski. - W tym roku zdecydowana większość zajęć będzie zajęciami praktycznymi. Wszystko uda się zorganizować zgodnie z planem i z rozkładem – dodała Dziaszyk.To dopiero połowa sukcesu, gdyż szefowie ośrodka ciągle czekają na pracownię technika dentystycznego. Ten kierunek kształcenia także uruchomiono rok temu i okazał się on prawdziwym hitem. Dowiedzieliśmy się, że przetarg na wyposażenie tej pracowni ruszy lada chwila. Ogłosi go Urząd Marszałkowski.- W tym roku ruszy przetarg, nie wyobrażam sobie, żeby było to dalej przesuwane – powiedział Warszawski. - Myślę, że to kwestia 10 dni i przetarg będzie ogłoszony. W grudniu uroczyście otworzymy te warsztaty z pełnym wyposażeniem – dodał z kolei szef ośrodka, Ryszard Bielecki.