Włocławski Wydział Sportu i Turystyki ma nowego dyrektora. To komentator meczów Anwilu

Wydział Sportu i Turystyki włocławskiego ratusza ma nowego dyrektora. W postępowaniu bezkonkursowym stanowisko objął dziennikarz sportowy, Krzysztof Szaradowski.

Nowy szef wydziału sportu, związany z koszykówką, obiecuje, że nie zapomni o sporcie amatorskim i zwyczajnej rekreacji. - Włocławski sport oceniany jest przez pryzmat koszykówki, natomiast ma on też mnóstwo sukcesów w dyscyplinach mniej popularnych. Moją rolą będzie sprawienie, by ten sport wyszedł jeszcze szerzej. Fascynujemy się sportem na najwyższym poziomie, a troszeczkę zapominamy o tych mniejszych. A to przecież w klubach sportowych rodzą się wszystkie talenty – powiedział Szaradowski.Krzysztof Szaradowski zastąpił na stanowisku Łukasza Pszczółkowskiego, gdyż ten objął funkcję prezesa Anwilu Włocławek. Nowy szef wydziału wciąż pozostanie w roli komentatora spotkań „Rottweilerów”.Szaradowskiego wybrał prezydent Włocławka, Marek Wojtkwoski, który wyjaśnił kulisy tej decyzji. - Konkurs nie był ogłoszony z uwagi na to, że poprzedni dyrektor do czerwca następnego roku przebywa na bezpłatnym urlopie. Prowadziliśmy postępowanie na zastępstwo. Zgłosił się jeden kandydat - pan Krzysztof Szaradowski. Od pierwszego września będzie on dyrektorem Wydziału Sportu i Turystyki w Urzędzie Miasta Włocławek. Myślałem o panu Krzysztofie i zachęcałem go do złożenia aplikacji. Myślę, że jest to doskonała kandydatura i zostanie ona ciepło przyjęta przez środowisko – powiedział prezydent.