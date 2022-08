Kto chciałby mieszkać przy ulicy Bananowej? Konsultacje w gminie Grudziądz

Arbuzowa, Figowa, a może Truskawkowa czy Porzeczkowa? Takie m.in. nazwy zaproponowano ulicom w dwóch miejscowościach gminy Grudziądz. Teraz mieszkańcy Świerkocina i Pieniek Królewskich muszą podjąć decyzję i wydaje się, że to nie będzie łatwe...

- Mapa z nazwami ulic jest dostępna na stronach gminy Grudziądz i mówimy tutaj na przykład o ulicy: Bananowej, Arbuzowej, Poziomkowej, o ulicy Żurawinowej, Jeżynowej - tych propozycji jest aż 23 i chcielibyśmy, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się, co do tych nazw - mówi Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz.Swoje zdanie można wyrazić mailem lub tradycyjna pocztą, ważne, by zdążyć do 15 września, bo w tym dniu konsultacje się kończą. A co mieszkańcy myślą o proponowanych nazwach? Szczegóły w materiale Marcina Dolińskiego.Proponowane nazwy: TUTAJ