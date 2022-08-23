Святкування Дня Незалежності України у Бидгощі відбудеться в найближчу суботу

Святкування розпочнеться на барці «Лемара», що стоїть пришвартованою на річці Брда біля вул Мостової.

У самісінькому центрі міста проходитиме Толока, тобто взаємна допомога і розваги.Святкування розпочнеться на барці «Лемара», що стоїть пришвартованою на річці Брда біля вул Мостової. О 12:00 там відкриється український ярмарок. Можна буде скуштувати страви української кухні, купити рукоділля і послухати музику. Поруч – в прискладському амфітеатрі, що розташований біля мосту, проходитимуть розваги для дітей – ігри, забави, пластичний куточок, малювання обличчя і конкурси з нагородами. О 20:00 на Мостовій з’являться стільці і лежаки. Почнеться тоді показ фільму «Толока». Після сеансу глядачі матимуть можливість взяти участь у музичному вечорі – це буде виступ DJ -їв у виконанні дуету Natasza & Kroschel , а також Remi Vein . Під час події можна буде долучитися до допомоги, купуючи роботи українських художників. Таким чином можна підтримати українських воїнів, що борються на фронті. Жителі міста Бидгощ також можуть принестидарунки для біженців, що тимчасово проживають у місті.Нагадуємо, що для отримання номеру PESEL у Бидгощі, слід відвідати РеєстраційнеБюро Уряду Міста за вул Єзуїцька 14 a. Графік роботи щопонеділка, щосереди і коженчетвер з 8:00 до 15:30, щовівторка з 8:00 до 17:30 і щоп’ятниці з 8:00 до 13:00. Реєстрація візитів відбувається за допомогою e - kalendarz на сайті www.bydgoszcz.pl