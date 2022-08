Poprawkową maturę zdaje ponad 2 tysiące kujawsko-pomorskich uczniów

Ci, którzy nie zdali matury w maju, mają szansę jeszcze dziś (wtorek, 23 sierpnia). W całej Polsce trwają poprawkowe egzaminy maturalne. W kujawsko-Pomorskiem maturę poprawia 2336 uczniów.

Najwięcej maturzystów przystąpiło do egzaminu dojrzałości z matematyki. Zapytaliśmy uczniów z 3 LO w Bydgoszczy jak samopoczucie „przed". Okazuje się, że stresu nie sposób uniknąć...- Jestem dosyć mocno zestresowana, ale myślę, że tym razem pójdzie lepiej niż ostatnio. Mam nadzieję, że będą „Dziady" albo „Pan Tadeusz"...- Jestem troszeczkę zestresowana, ale na pewno dużo mniej niż ostatnio, bo już wiem, czego mogę się spodziewać, ale nadal jest ten stres, że nie do końca wiem tyle, ile powinnam...- Przez to, że to jest egzamin poprawkowy, to stres rośnie z minuty na minutę. Ostatni miesiąc poświęciłam nauce języka angielskiego...W całej Polsce przystąpienie do egzaminu poprawkowego z matematyki zadeklarowało blisko 42,3 tys. maturzystów. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego z języka polskiego 5 tys. maturzystów, a do egzaminu poprawkowego z języka angielskiego - ponad 4,4 tys. Deklaracje dotyczące pisania egzaminu poprawkowego z języka niemieckiego złożyło 422 maturzystów, z języka rosyjskiego - 80 maturzystów, z języka hiszpańskiego - 13 maturzystów, z języka francuskiego - 7 maturzystów, z języka włoskiego - 3 maturzystów.Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna wszystkich maturzystów uprawnionych w tym roku do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu jest 60,8 tys. Chęci przystąpienia do egzaminu poprawkowego zadeklarowało 52,3 tys. z nich.Wyniki poprawkowych egzaminów maturzyści poznają 9 września. Tego samego dnia CKE ogłosi pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej).