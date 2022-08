Upadek może się dla starszej osoby zakończyć tragicznie. Stąd to szkolenie

Seniorzy z Włocławka będą mogli od środy (24 sierpnia) zgłaszać się do programu zapobiegania upadkom. To propozycja dla osób powyżej 60 roku życia./fot. PAP

Seniorzy z Włocławka będą mogli od środy (24 sierpnia) zgłaszać się do programu zapobiegania upadkom. To propozycja dla osób powyżej 60 roku życia.

Składają się na niego m.in. zajęcia sportowe ukierunkowane na poprawę sprawności krążeniowo-oddechowej, siły i wytrzymałości mięśniowej, gibkości i równowag oraz spotkanie poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa, prewencji wypadków i utrzymywania zdrowego stylu życia.We Włocławku powstaną 3 grupy ćwiczeniowe po 20 osób każda. Wezmą one udział w 39 zajęciach, odbywających się trzy razy w tygodniu, od września do grudnia. We Włocławku można się zapisać dzwoniąc do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta, (nr tel. 54 414 49 59)W całym województwie w organizowanym przez Urząd Marszałkowski programie zapobiegania upadkom weźmie udział tysiąc seniorów. Najliczniejszą grupę (170 osób) tworzą grudziądzanie. Są też kilkunastoosobowe grupy z mniejszych miejscowości, np. z Kcyni, Obrowa czy Pruszcza.