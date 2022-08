Bydgoskie Centrum Onkologii wysoko ocenione m.in. za leczenie raka płuc

Centrum Onkologii w Bydgoszczy jako pierwsze w kraju uzyskało akredytację Ministra Zdrowia w zakresie działalności Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii. W Zakładzie są ustalane rozpoznania chorób nowotworowych - od tego zależy rodzaj i zakres leczenia. Od niedawna bydgoski szpital ma też certyfikat świadczący o europejskim poziomie leczenie raka płuc

W czerwcu Centrum Onkologii - jako pierwsza placówka w kraju - poddało się kompleksowemu audytowi realizowanemu przez Ministerstwo Zdrowia. Eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oceniali jakość i zgodność działań pracowników Centrum z najnowszymi standardami - od otrzymania materiału do rozpoznania rodzaju choroby. Bydgoska placówka otrzymała 95 % możliwej do uzyskania liczby punktów.Akredytacja - będąca zwieńczeniem dwuletnich wysiłków całego zespołu jest potwierdzeniem najwyższej jakości i wiarygodności wykonywanych badań niezbędnych w diagnozowaniu i leczeniu pacjenta. Z kolei w lipcu - jako pierwszy szpital w Polsce- Bydgoskie Centrum Onkologii dostało europejski certyfikat LCC, czyli Lung Cancer Center.Polska należy do krajów o bardzo wysokiej zachorowalności i śmiertelności z powodu raka płuca. Nowotwór ten jest obecnie najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym u mężczyzn i drugim co do zachorowalności nowotworem wśród kobietCentrum Onkologii w Bydgoszczy od kilku lat plasuje się na pierwszych pozycjach krajowych rankingów najlepszych szpitali.