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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
Leszczyńskiego
2022-08-22, 11:43 Redakcja/Pavel Podkopaiev

Інформація для України: Телефонічна інформація для паціента онколоґічнего

Centrum Onkologii w Bydgoszczy./fot. co.bydgoszcz.pl
Centrum Onkologii w Bydgoszczy./fot. co.bydgoszcz.pl
То бардзо ваżне информацє для нашич сąсідó з України дотицзі Дотицзі помочі медічней і матеріальне.

Інформація для України: Юридичні консультації у Воєводському управлінні [читай і слухай]

Інформація для України: Фестиваль казки та трохи чарівництва
Інформація для України: додатковий набір на навчання Університет Казимира Великого
Інформація для України: Програма втручання в працевлаштування біженців [читай і слухай]
Нагадуємо про номери телефонів для біженців, хворих на рак та для людей з підозрою на новоутворення. Національний Фонд Здоров’я у співпраці із 20-ма державними
онкологічними осередками створив проект Телефонна Інформація Пацієнта для громадян України. Пацієнти обслуговуються польською, англійською, українською та російською мовами. Безкоштовна цілодобова інфолінія НФЗ 800190590 призначена для пацієнтів, що у зв’язку із війною не можуть продовжувати лікування в Україні.
Консультанти НФЗ направлять пацієнтів до відповідних шпиталів на території Польщі, де можна буде продовжити онкологічне лікування.

Щоб зараєструватися у Бидгоському Центрі Онкології можна зателефонувати за номером 539 017 494 від понеділка до п’ятниці з 7:30 до 14:30. Більше інформації на тему допомоги пацієнтам з України у Центрі Онкології в Бидгощі можна отримати за номером телефону: 52 374 39 51. Питання можна писати також за адресою e - mail: bop@co.bydgoszcz.pl

Польський Червоний Хрест у Торуні створив гуманітарно-інформаційний пункт, де
надається матеріальна підтримка, а також консультації у психолога. Біженцям з України допомагають також у перекладі їхніх документів. Пункт працює від понеділка до п’ятниці з 9-тої до 14-тої у садибі Польського Червоного Хреста за вул. Ячмінна 10 ( Jęczmienna 10).
Інформація для України
Bydgoszcz
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