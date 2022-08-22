Інформація для України: Телефонічна інформація для паціента онколоґічнего

То бардзо ваżне информацє для нашич сąсідó з України дотицзі Дотицзі помочі медічней і матеріальне.

Нагадуємо про номери телефонів для біженців, хворих на рак та для людей з підозрою на новоутворення. Національний Фонд Здоров’я у співпраці із 20-ма державнимионкологічними осередками створив проект Телефонна Інформація Пацієнта для громадян України. Пацієнти обслуговуються польською, англійською, українською та російською мовами. Безкоштовна цілодобова інфолінія НФЗ 800190590 призначена для пацієнтів, що у зв’язку із війною не можуть продовжувати лікування в Україні.Консультанти НФЗ направлять пацієнтів до відповідних шпиталів на території Польщі, де можна буде продовжити онкологічне лікування.Щоб зараєструватися у Бидгоському Центрі Онкології можна зателефонувати за номером 539 017 494 від понеділка до п’ятниці з 7:30 до 14:30. Більше інформації на тему допомоги пацієнтам з України у Центрі Онкології в Бидгощі можна отримати за номером телефону: 52 374 39 51. Питання можна писати також за адресою e - mail: bop@co.bydgoszcz.plПольський Червоний Хрест у Торуні створив гуманітарно-інформаційний пункт, денадається матеріальна підтримка, а також консультації у психолога. Біженцям з України допомагають також у перекладі їхніх документів. Пункт працює від понеділка до п’ятниці з 9-тої до 14-тої у садибі Польського Червоного Хреста за вул. Ячмінна 10 ( Jęczmienna 10).