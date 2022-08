Pioruny, ulewa i wichura. Na Polską przeszła w nocy potężna burza. Za chwilę kolejna! [zdjęcia]

Od soboty do niedzielnego poranka (20-21 sierpnia) strażacy interweniowali 1074 razy w związku z przejściem frontu burzowego w kraju - poinformowała starszy strażak Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Na Kujawach i Pomorzu było 159 próśb o pomoc.

Działania strażaków po nawałnicach polegały głównie na usuwaniu wiatrołomów oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic i rozlewisk.- Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w województwach: wielkopolskim - 167, kujawsko-pomorskim - 159, i dolnośląskim - 143 - wyjaśniła st. str. Nowakowska-Brynda.Jak informuje portal Bydgoszcz 998, minionej doby Stanowisko Kierowania KM PSP odebrało aż 107 zgłoszeń dotyczących miejscowych zagrożeń. Zdecydowana większość z nich to zdarzenia wywołane wieczorną burzą, która przeszła przez zachodnią część miasta. Po raz kolejny najbardziej ucierpiała Osowa Góra. Zalane ulice i posesje odnotowano również na Miedzyniu. Wiele pracy mieli również strażacy z powiatu nakielskiego. Zalane posesję, powalone drzewa, uszkodzone dachy - to główne interwencję z jakimi przyszło się im zmierzyć.W niedzielę nadal będą obowiązywały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami w centralnej i południowo-wschodniej Polsce.W województwie kujawsko-pomorskim ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami po godzinie 12.00 dotyczy 13 powiatów we wschodniej części województwa. Chodzi o powiaty: aleksandrowski, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski, Toruń i Włocławek. Trzech powiatów w zachodniej części województwa rano obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Chodzi o powiaty: nakielski, sępoleński, żniński. Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów łącznie z opadami, które występowały w dzień, od 30 mm do 50 mm.