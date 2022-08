Martwy mężczyzna znaleziony w okolicy Śliwic. Czy to zaginiony 20-latek?

Ciało mężczyzny znaleziono w lesie na terenie gminy Śliwice w Borach Tucholskich. Śledczy ustalają jego tożsamość.

- Ciało zostało zabezpieczone. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali niezbędne czynności procesowe. Na ten moment trwają czynności, które mają doprowadzić do ustalenia tożsamości odnalezionej osoby - powiedział mł. asp. Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.



Na razie nie wiadomo, czy znaleziony w lesie to zaginiony 20-latek z Gutowca.



- Więcej, także na temat okoliczności śmierci mężczyzny, będzie wiadomo po weekendzie - dodaje Łukasz Tomaszewski. W wyjaśnieniu sprawy pomocna będzie także sekcja zwłok.



20-letni Mateusz z Gutowca tydzień temu wyjechał na koncert do Śliwic i do tej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną. Formalnie jego poszukiwania trwają.