180 km na rowerze, 4 km w wodzie i 42 km w biegu. To będzie weekend mocy!

Prawie 4 km w wodzie, 180 km na rowerze i ponad 42 km biegu - w weekend Bydgoszcz i jej okolice staną się areną sportowych zmagań. Przed nami kolejna edycja Metalkas Ocean Lava Triathlon Polska. To jedna z najważniejszych imprez triathlonowych w Polsce.Część biegowa odbędzie się w bydgoskim Myślęcinku. Rowerzystów będzie można spotkać na drodze z Bydgoszczy do Borówna, gdzie zostanie zorganizowany etap pływacki. Dla mniej „wytrzymałych" zawodników przewidziany jest dystans o połowę krótszy, swoją szansę będą mieli też triathlonowi „sprinterzy". Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych.W związku z imprezą kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu, na zmiany muszą być też gotowi pasażerowie komunikacji miejskiej. - W sobotę (20.08) utrudnienia potrwają od 7:00 do 22.00. W niedzielę (21.08) od rana do 12.00 - 13.00 - mówi Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.W związku z zawodami utrudnienia pojawią się w też w podbydgoskim Niemczu, Żołędowie, Nekli, Borównie i Linówcu. Szczegóły na stronie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz organizatora imprezy.Szczegóły w materiale Tatiany Adonis.