„Nowe spojrzenie - nowe możliwości” - podsumowanie efektów programu

Projekty skierowane do matek powracających na rynek pracy i wykorzystanie nowych technologii w nauce zawodu czy doradztwie zawodowym - to niektóre pomysły realizowane w ramach pilotażowego programu „Nowe spojrzenie - nowe możliwości”, który miał aktywizować osoby bezrobotne. Jego pomysłodawczynią była posłanka Porozumienia Iwona Michałek.

- Ten pilotażowy projekt daje ministerstwu nowe, gotowe i sprawdzone rozwiązania. Teraz wystarczy „ubrać” je w ustawę i zacząć legislację, bo naprawdę są to znakomite projekty - zaznaczyła Iwona Michałek.- W Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu powstał Toruński Inkubator Przedsiębiorczości. Jest to bardzo duży projekt, w którym mamy 130 uczestników. Do tej pory odbyło się 5 eventów biznesowych i prawie 30 szkoleń dla uczestników, a 15 osób z tych 130 założyło już swoją działalność gospodarczą - dodał doradca posłanki Krzysztof Duda.Do realizacji wybrano 43 projekty ze 130 zgłoszonych z całego kraju. Zostały dofinansowane kwotą prawie 44 mln zł.