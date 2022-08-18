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Polskie Radio PiK » Wiadomości lokalne
2022-08-18, 12:15 Redakcja

Інформація для України: Фестиваль казки та трохи чарівництва

Графіка: nazwakafestiwal.pl
Графіка: nazwakafestiwal.pl
Серед іншого про майбутній Фестиваль Світу Байки та Казки «Позитивка».
За тиждень у Бидгощі почнеться «Позитивка». Магічний Фестиваль Світу Байки та Казки. Триватиме від 25 до 28 серпня. На безкоштовну подію можна зареєструватися за електронною адресою: pozytywka.zapisy @ gmail.com. Платні білети можна придбати на сайті pozytywkafestiwal.pl

Під час гала концерту на відкритті можна буде побачити зокрема видовищне шоу Cirkus Younak. Це поєднання циркового мистецтва, акторства, сучасного танця та словацького фольклору. У п’ятницю 26 серпня о 17:00 в Камерному Театрі відбудеться родинний концерт Аліції Янош.

Організатори підготували також – Стрічку для Найнаїв – призначену наймолодшим дітям увіці від 6 місяців до 4 років. Це музичні зайняття, концерти для малюків та театральні спектаклі.

В суботу та неділю 27 і 28 серпня в Парку ім Кохановського – біля Поморської Філармонії, з’явиться фестивальне містечко і цирковий куточок. Можна буде спробувати себе в ролі циркача або з’їхати з роликової гірки. На вас чекає шоу Пана Зубка, спектакль просто неба про розваги «доцифрової» ери, а також концерт гурту 4 DLA DZIECI(4 ДЛЯДІТЕЙ). Трішки магії у повсякденності можна також відчути безкоштовно, коло музичного фонтану біля Філармонії у Бидгощі. До кінця літніх канікул щоденно о 21:30 можна захоплюватися танцюючими в ритм музики струменями води.

Переклад Павла Подкопаєва
18.08 PORADNIK PO UKRAIŃSKU
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