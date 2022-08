Krew to najcenniejszy z leków. Dziś można ją oddać podczas akcji przed Urzędem Marszałkowskim

Przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu stanie dziś krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Akcja prowadzona jest od 2017 roku.

W ubiegłym roku w akcji organizowanej w każdy 3. czwartek miesiąca, wzięło udział 345 dawców, zebrano ponad 151 litrów krwi.Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe i ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Zgłaszający się do oddania krwi powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL.Dziś (18 sierpnia) krwiobus RCKiK będzie czekał na krwiodawców przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu od 13:00 do 17:00.