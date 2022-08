Konflikt w gminie Dobrcz. O co tutaj chodzi?

Ostry konflikt pomiędzy częścią radnych gminy Dobrcz a wójtem, który - ich zdaniem - znacznie utrudnia funkcjonowanie gminy.

- Ciężko jest współpracować z kimś, kto raz nas oszuka albo nadwyręży nasze zaufanie. Niestety. pan wójt ma taką przypadłość, że rozmija się z prawdą w rozmowach z nami, w deklaracjach i to zarówno wobec rady, jak i wobec mieszkańców. Akceptowaliśmy w tym roku panu wójtowi projekt budżetu w zasadzie jako chyba jedna z pierwszych gmin i dalej w gminie nic się nie dzieje. (Wójt - dop. red.) nie wykonuje uchwał podejmowanych przez radę - argumentuje Monika Kuberska, przewodnicząca Rady Gminy Dobrcz.Radni udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, nie udzielili mu natomiast wotum zaufania.Zdaniem wójta Andrzeja Berdycha ważniejsze jest uzyskanie absolutorium niż wotum zaufania, które traktuje jako przejaw sympatii i antypatii. Podkreśla, że wszystkie instytucje zewnętrzne pozytywnie zaopiniowały sposób wykonywania budżetu gminy. Nie zgadza się też z zarzutem lekceważenia wyroków i uchwał.- Wszelkie uchwały - tam, gdzie mogę - wykonuję i jest to ewidentnie kłamstwo, że nie wykonuję 9 wyroków wojewódzkiego sądu, które odrzucają skargę wójta. Uznaję, że uchwały, które zostały przeze mnie zaskarżone, były podjęte wbrew przepisom i oczekiwałem, że w tym przypadku sąd administracyjny się tym zajmie. Sąd nie wydał żadnych wyroków w przedmiotowej sprawie - to po pierwsze, albowiem wydał tylko i wyłącznie postanowienia, które sprowadzały się do tego, że odrzuca skargę. Znaczy to, że merytorycznie w ogóle nie badał, tylko że uznał, że droga administracyjna w tym zakresie jest niedopuszczalna - powiedział Andrzej Berdych, wójt gminy Dobrcz.Monika Kuberska podkreśliła, że otrzymanie absolutorium jest zasługą całej gminy, a nie tylko wójta. Porozumienia brakuje również w kwestii tego, kto powinien wykonywać uchwały. Jej zdaniem władza wykonawcza należy do wójta, natomiast Andrzej Berdych zwraca uwagę na zapis w treści uchwał, który mówi, że ich wykonanie powierza się przewodniczącej Rady Gminy.