Czy grudziądzka spółka sportowa Olimpia znów dostanie milion złotych?

Będzie nadzwyczajna sesja rady miejskiej w Grudziądzu. Radni jeszcze w sierpniu zdecydują, czy po raz kolejny dokapitalizować ponad milionem złotych miejską spółkę Olimpia SA. Przeciwko dofinansowaniu zawodowej piłki nożnej są radni zrzeszeni w partii Polska 2050.

- W jaki sposób finansować te spółki sportowe, sport zawodowy, żeby nie wzbudzało to żadnych kontrowersji oraz nie rodziło to problemów? - pyta Aleksandra Drozdecka, Polska 2050. - Co powinno być naszym priorytetem? Czy powinniśmy stworzyć komfortowe warunki trenowania sportu przez dzieci i młodzież w różnych sekcjach, i wreszcie, czy powinniśmy finansować wielkie widowiska sportowe, na które idą ogromne miliony z kasy miasta? Czy jest to działanie służące mieszkańcom - bo to są ogromne pieniądze. Wywodzimy się z ruchu obywatelskiego, z ruchu miejskiego, który też utożsamia się z ruchem Polska 2050,chcielibyśmy więc pozostać wierni tym ideałom, wierni ideałom służenia obywatelom, służenia mieszkańcom, dlatego sprawa Olimpii jest dla nas bardzo poważnym problemem. Obawiamy się, że po tej burzy w szklance wody, sprawa zostanie wyciszona, w jakiś sposób się uspokoi się i zostanie zamieciona pod dywan (...).Zespół Olimpii w tym sezonie występuje w piłkarskiej trzeciej lidze.mówią Drozdecka Aleksandra, Gurbin Beata, Gburczyk Maciej